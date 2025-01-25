В Судаке задержали разбойников

В ОМВД России по г. Судаку поступило сообщение от 26-летней местной жительницы о совершенном разбое на ее родственников в их квартире. По словам заявительницы, неизвестный мужчина напал на ее 67-летнего дядю и 68-летнюю тетю, применив к ним насилие, угрожавшее жизни и здоровью, после чего похитил их мобильные телефоны, банковские карточки и деньги. Сумма ущерба составила 30 тысяч рублей.
Сотрудники отдела уголовного розыска ОМВД России по г. Судаку провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которых в кратчайшие сроки установлена личность подозреваемого. Им оказался 46-летний ранее неоднократно судимый местный житель. По горячим следам оперативниками во взаимодействии с сотрудниками ДПС Госавтоинспекции г. Судака мужчина задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, где он признал свою вину. Благодаря слаженным действиям сотрудников полиции злоумышленник не успел реализовать похищенное. Имущество возвращено владельцам, — отмечают в пресс-службе МВД России в Крыму.
Следственным отделом ОМВД России по г. Судаку возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 162 УК РФ (Разбой). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двенадцати лет.
Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.
источник: пресс-служба МВД по Республике Крым
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