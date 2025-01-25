В Судаке задержали разбойников

Сотрудники отдела уголовного розыска ОМВД России по г. Судаку провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которых в кратчайшие сроки установлена личность подозреваемого. Им оказался 46-летний ранее неоднократно судимый местный житель. По горячим следам оперативниками во взаимодействии с сотрудниками ДПС Госавтоинспекции г. Судака мужчина задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, где он признал свою вину. Благодаря слаженным действиям сотрудников полиции злоумышленник не успел реализовать похищенное. Имущество возвращено владельцам, — отмечают в пресс-службе МВД России в Крыму.