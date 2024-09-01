Строительство объектов реализовано в рамках ведомственной целевой программы «Модернизация государственных учреждений здравоохранения с целью доведения их до федеральных стандартов и нормативов». Амбулатории укомплектованы всем необходимым для оказания первичной медико-санитарной помощи в соответствии со стандартом оснащения, — сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РК.

В медучреждениях трудятся квалифицированные медицинские работники – врачи и средний медицинский персонал. Теперь медики оказывают помощь пациентам в комфортных и современных условиях. Так, к амбулатории села Солнечная долина на медицинское обслуживание прикреплено порядка трех тысяч человек, к амбулатории села Веселое – почти две тысячи местных жителей.

источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК