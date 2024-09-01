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В Судакском городском округе открыли двуе модульные врачебные амбулатории

В Судакском городском округе открыли двуе модульные врачебные амбулатории

Опубликовал: КрымPRESS в Здравоохранение Крыма 12:11 01.09.2024

В Судакском городском округе завершено строительство двух модульных врачебных амбулаторий. Новые здания медучреждений открыли в селах Веселое и Солнечная долина.

Строительство объектов реализовано в рамках ведомственной целевой программы «Модернизация государственных учреждений здравоохранения с целью доведения их до федеральных стандартов и нормативов». Амбулатории укомплектованы всем необходимым для оказания первичной медико-санитарной помощи в соответствии со стандартом оснащения, — сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РК. 

В Судакском городском округе открыли двуе модульные врачебные амбулатории В Судакском городском округе открыли двуе модульные врачебные амбулатории В Судакском городском округе открыли двуе модульные врачебные амбулатории В Судакском городском округе открыли двуе модульные врачебные амбулатории

В медучреждениях трудятся квалифицированные медицинские работники – врачи и средний медицинский персонал. Теперь медики оказывают помощь пациентам в комфортных и современных условиях. Так, к амбулатории села Солнечная долина на медицинское обслуживание прикреплено порядка трех тысяч человек, к амбулатории села Веселое – почти две тысячи местных жителей.

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источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК

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