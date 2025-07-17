В Судакской крепости на выставке представили уникальные археологические находки

В экспозиции представлены редкие, ценные и исторически значимые экспонаты из большой коллекции музея, часть раритетных предметов демонстрируется впервые.

На открытии выставки директор музея-заповедника Светлана Емец отметила, что выставочный проект знакомит широкий круг посетителей с интересными и ценными археологическими находками, хронологические горизонты которых протянулись от Античности через Средневековье к XIX веку. Уникальные 45 фондовых предметов, представленные в экспозиции, — это лишь часть богатого исторического наследия прошлых веков древнего Судака.

Кураторскую экскурсию по выставке провела специалист по экспозиционной и выставочной деятельности музея Татьяна Конова и рассказала об экспонируемых археологических артефактах, их исторической ценности и уникальности.

Выставка знакомит лишь с малой частью эксклюзивных предметов из богатой коллекции республиканского музея. Каждый из этих артефактов имеет свою историю, несет в себе частичку временного отрезка конкретной эпохи, служит подлинной иллюстрацией жизнедеятельности представителей разных народов на территории древнего Судака.

Выставка «Музейные раритеты Судакской крепости» продолжит свою работу до 14 сентября 2025 года.

СПРАВКА. Раритетные античные и средневековые предметы были обнаружены на территории Судака и его окрестностей в ходе исследовательских работ в период с 1965 года по 2018 год во время археологических экспедиций Крымского филиала Института Археологии НАНУ под руководством И. А. Баранова, Государственного Эрмитажа под руководством начальника Крымской Юго–Восточной экспедиции В. Д. Гукина, Национального заповедника «София Киевская» и ФГБУН «Институт археологии Крыма РАН» под руководством В. В. Майко, ГБУ РК «Музей-заповедник «Судакская крепость» под руководством В. А. Захарова, Судакского отряда славяно – сарматской археологической экспедиции Государственного Эрмитажа под руководством О. В. Шарова и М. Б. Щукина, поступившие от члена Одесского археологического общества М. А. Спендиаровой.

Несомненную историческую ценность этой коллекции представляют эксклюзивные экземпляры посуды: кастрюля (вторая половина I в. до н. э. – начало I в. н. э.), краснолаковое блюдо ( IV – V вв.), розовоглиняный лагинос (вторая половина I в. до н.э. – начало I в.), кувшины, поливные тарелки, чаши, миски (X – XV вв.), фрагмент люстрового кувшина (после XV века), средневековые кувшин ойнохойного типа и чаша с орнаментом в виде розетки.

Оригинальностью и эстетическими особенностями в данном музейном собрании отличаются вещи обихода: ажурная деталь в виде райской птицы (IX – XI вв.), средневековые навершие посоха, игральные фишки, литой бронзовый бубенчик и караимский светильник, фрагмент стержня книжного оклада (XIV – XV вв.), гигиенический набор (X – XI вв.), литейная форма (XIII – XIV вв.).

Впервые на выставке экспонируются монетные весы (вторая половина XIII в. – середина XIV в.), традиционно выточенные из рога животного. Их корпус с внешней стороны украшен 21 концентрической окружностью, образующей в верхней части линию, в центре – крупный ромб, а снизу – треугольник. Время появления таких весов на полуострове, в том числе и в Херсонесе, как раз и приходится на вторую половину XIII века, что связано, вероятно, с массовым поступлением в Крым джучидских монет и началом чеканки собственной.

Еще один эксклюзивный выставочный экспонат – бронзовое окончание рога скифского ассиметричного лука (III – IV вв.) в виде стилизованной лапы хищной птицы, которая служила местом крепления тетивы. Этот символ можно рассматривать в качестве некоего тотемного знака прародителя одного из тавро–скифо–сарматских или родственного им северо–кавказского аланского племени сугдов, переселённых в Крым в начале III века. Среди позднеантичных крымских древностей III – IV веков Судакская находка не только не имеет аналогов в Юго–Восточном Крыму, но и является первой подобной находкой как Крымской Скифии, так и на территории Причерноморья.

В экспозиционном ряду музейных раритетов стоят и оригинальные в своём роде украшения: крестик нательный (XIII – XIV вв.), крест энколпион (XIV в. – первая половина XV в.), фрагменты перстней с овальным щитком (XIV – XV вв.), средневековая брошь с сердоликом.

источник: пресс-служба Министерства культуры Республики Крым; Фотоматериалы – Музей-заповедник «Судакская крепость»