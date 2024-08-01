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В Судакской крепости празднуют 615-ю годовщину башни консула
фото: pikist.com

В Судакской крепости празднуют 615-ю годовщину башни консула

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 15:14 01.08.2024

Празднование 615-й годовщины со дня постройки башни консула Лукини де Фиески Лавани проходит в средневековой генуэзской крепости в крымском Судаке. Об этом ТАСС сообщила директор музея-заповедника «Судакская крепость» Светлана Емец.

Празднования дня рождения удостаиваются далеко не все из 21 крепостной башни, а только имеющие свои паспорта — геральдические таблички, которые устанавливались в год сооружения башни. Башня Лукини де Фиески Лавани такую табличку имеет, — сообщила Емец.

Директор музея-заповедника рассказала, что для посетителей будет проведена тематическая экскурсия о башне и о генуэзских консулах. Саму башню-именинницу украсили надувными шарами и цветами. Среди туристов проведут викторину на знание истории Судака и вручат памятные сувениры.

Башня трехстенная, трехэтажная, сложена из ракушечника, единственная башня в крепости, которая была перекрыта сводом. На ней установлена табличка с надписью: «1409 года, первого августа, эта постройка сделана во время правления благородного и могущественного мужа, господина Лукини де Фиески графа Лаванья, достопочтенного консула и коменданта Солдайи…».

На геральдической плите помещено восемь щитов с родовыми гербами, четыре из них принадлежат роду Фиески. Над двумя крайними щитами помещены фигуры, изображающие римских пап, происходивших из рода Фиески, а именно Иннокентия IV и Адриана V.

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О крепости

Должность консула Солдайи можно назвать одной из важнейших в управлении генуэзскими колониями в Крыму. На этот высокий пост могли претендовать только представители генуэзской элиты. Сегодня известны имена лишь 36 из более чем 100 консулов Солдайи.

Генуэзская крепость в Судаке является одним из символов Крымского полуострова и популярным туристическим объектом. Ежегодно ее посещают более 400 тыс. человек. Крепость лучше всего сохранилась до наших времен из генуэзских укреплений в Крыму. Она часто использовалась для съемок кинокартин.

Крепость построили, предположительно, в VII веке н. э., и в Средние века, примерно до 1475 года — момента османского нашествия, она использовалась как опорный форпост генуэзских колоний в северном Причерноморье.

источник: ТАСС

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