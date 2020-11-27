В судакскую Солнечную долину пришел природный газ

Торжественный пуск природного газа состоялся в селе Солнечная Долина городского округа Судак. Как отметили в минтопэнерго РК, в этом году газ пришел уже в шестой населенный пункт Республики Крым.

В селе Солнечная Долина в рамках реализации государственной программы Республики Крым «Газификация населенных пунктов Республики Крым» был осуществлен пуск газа в жилые дома. В торжественной церемонии символического зажжения факела принял участие министр топлива и энергетики Республики Крым Евгений Рукавишников, — сообщает пресс-служба минтопэнерго РК.

На объекте выполнены работы по укладке распределительного газопровода среднего и низкого давления. Сметная стоимость строительства — 145,2 млн. рублей.

Евгений Рукавишников поздравил ветерана войны Сидоренко Галину Федотовну, в доме которой зажглась первая газовая конфорка плиты, с приходом голубого топлива в село, пожелал крепкого здоровья, тепла и уюта, — отмечает пресс-служба.

В настоящее время с жителями заключено 206 договоров, по 98 договорам выполнено технологическое присоединение, 5 домовладений готовы к пуску газа. Также администрацией Судака проводится разработка проектно-сметной документации по внутридомовым сетям газораспределения в жилых многоквартирных домах села.