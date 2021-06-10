Горячие новости
Главная | Жизнь в Крыму | В суперинтенсивном яблоневом саду КФУ появились плоды

crimeapress_news



реклама в крыму
В суперинтенсивном яблоневом саду КФУ появились плоды

В суперинтенсивном яблоневом саду КФУ появились плоды

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в Крыму 11:32 10.06.2021

В суперинтенсивном яблоневом саду Крымского федерального университета появились первые плоды. В среднем их диаметр на данный момент составляет порядка 3 см. В этом году специалисты вуза планируют получить опытный урожай, чтобы оценить потенциал сада и качество плодов. Для уменьшения нагрузки на молодые деревья на них оставят не больше 15 яблок. Сбор урожая планируется в августе-сентябре.

Сад был заложен всего год назад, и уже дал первые плоды. Это даёт нам повод рассчитывать на хороший опытный урожай, несмотря на затяжные дожди и никак не начинающееся лето, – цитирует пресс-служба вуза проректора по внешним связям КФУ Михаила Сергеева.

В суперинтенсивном яблоневом саду КФУ появились плоды

Площадь суперинтенсивного яблоневого сада Крымского федерального университета составляет 10 гектаров, на которых высажено 23000 саженцев трёх востребованных на рынке сортов: «Гала», «Рэд Делишес» и «Гренни Смит». Сад был заложен в мае 2020 года.

фото: © Михаил Погомий / Пресс-служба Крымского федерального университета 

В суперинтенсивном яблоневом саду КФУ появились плоды

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ДОБАВИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.