В суперинтенсивном яблоневом саду КФУ появились плоды

В суперинтенсивном яблоневом саду Крымского федерального университета появились первые плоды. В среднем их диаметр на данный момент составляет порядка 3 см. В этом году специалисты вуза планируют получить опытный урожай, чтобы оценить потенциал сада и качество плодов. Для уменьшения нагрузки на молодые деревья на них оставят не больше 15 яблок. Сбор урожая планируется в августе-сентябре.

Сад был заложен всего год назад, и уже дал первые плоды. Это даёт нам повод рассчитывать на хороший опытный урожай, несмотря на затяжные дожди и никак не начинающееся лето, – цитирует пресс-служба вуза проректора по внешним связям КФУ Михаила Сергеева.

Площадь суперинтенсивного яблоневого сада Крымского федерального университета составляет 10 гектаров, на которых высажено 23000 саженцев трёх востребованных на рынке сортов: «Гала», «Рэд Делишес» и «Гренни Смит». Сад был заложен в мае 2020 года.

фото: © Михаил Погомий / Пресс-служба Крымского федерального университета