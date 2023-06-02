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В своем знании Трудового кодекса уверены 41% экономически активных крымчан

В своем знании Трудового кодекса уверены 41% экономически активных крымчан

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 12:44 02.06.2023

Лучше всех Трудовой кодекс знают крымчане старше 45 лет с доходом выше среднего. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения.

41% крымчан знакомы с основными положениями Трудового кодекса РФ и в случае необходимости смогут применить эти знания для отстаивания своих интересов. Знают о своих трудовых правах, но не смогут отстоять свою правоту без юриста 35% опрошенных: по их мнению, в Трудовом кодексе очень много сложных и неоднозначных моментов. Еще 24% признаются, что совсем не знакомы с основными положениями ТК РФ, — отмечают в пресс-службе сервиса. 

Оперировать нормами Трудового кодекса в целях защиты своих интересов чаще всего готовы опрошенные старше 45 лет (53%). Чем выше доход респондентов, тем больше среди них тех, кто способен на равных участвовать в трудовом споре: если среди горожан, зарабатывающих менее 50 тыс. руб., юридически подкованными себя считают 42%, то среди опрошенных с доходом свыше 80 тыс. руб. — уже 56%. Женщин, уверенных в знании ТК РФ, больше, чем мужчин (45 и 37% соответственно).

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Время проведения: 20—27 мая 2023 года

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