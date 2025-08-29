Прямо сейчас:
В сёлах Новосельское и Ново-Ивановка идёт капремонт двух образовательных учреждений
В Черноморском районе Республики Крым продолжается капитальный ремонт двух образовательных учреждений — Новосельской и Ново-Ивановской школ. Работы ведутся в рамках национального проекта «Молодёжь и дети», направленного на модернизацию инфраструктуры и создание комфортных условий для обучения.

Во время инспекционного визита председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк отметил, что «строительная готовность Новосельской школы составляет порядка 60%. На площадке задействовано достаточное количество рабочих, однако для соблюдения сроков и повышения эффективности работ необходимо повысить темпы строительства».

По словам Председателя Правительства, в настоящее время на объекте ведутся работы по устройству обрешётки под кровельное покрытие из металлочерепицы, укладке стяжки пола на первом этаже, гидроизоляции и отделке санузлов. Параллельно осуществляется монтаж наружных систем канализации, прокладка воздуховодов, а также устройство и подключение электроснабжения.

Юрий Гоцанюк поручил ГУП РК «Крымэнерго» до 1 октября обеспечить увеличение мощности электроснабжения Новосельской школы до 210 кВт на постоянной основе.

Что касается Ново-Ивановской школы, Председатель Совета министров подчеркнул, что «капитальный ремонт требует более жёсткого контроля со стороны администрации и активизации усилий со стороны подрядной организации». Он добавил, что для соблюдения установленных сроков необходимо увеличить численность рабочих до 38 человек и значительно ускорить темпы выполнения строительно-монтажных работ.

В рамках обеспечения технической готовности объекта ГУП РК «Крымэнерго» поручено повысить мощность электроснабжения до 150 кВт. Также было заявлено, что главе администрации Черноморского регионе следует усилить надзор за ходом реализации проекта, а подрядчику — мобилизовать дополнительные ресурсы и обеспечить оперативное выполнение всех этапов капремонта.

