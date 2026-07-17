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Безымянные беляши: в «Тайгане» рассказали о самочувствии редких львят
источник фото: кадр видео Олег Зубков и Парк ТАЙГАН с Алексагиными/МАХ

В«Тайгане» рассказали о самочувствии редких львят

Опубликовал: news-parser в Актуально 13:10 17.07.2026

В крымском сафари-парке «Тайган» рассказали, как поживают два белых львенка. Мальчик и девочка родились три недели назад. В мире насчитывается всего около 300 белых львов, поэтому каждое такое появление на свет — настоящее событие.

Как сообщила пресс-секретарь парка Татьяна Алексагина нашим коллегам из «АиФ-Крым», сейчас малыши находятся в отдельном вольере вместе с матерью. Имена у родителей новорожденных отсутствуют — в «Тайгане» белые львы живут без кличек.

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Помимо белых львят, в парке подрастают еще трое рыжих детенышей — потомство знаменитой пары Симбы и Налы. Они обитают в другом вольере, расположенном на скале.

источник: Комсомольская правда Крым

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