В «Тайгане» спасли до 50% оказавшихся в мазуте керченских птиц

Около 50%, — ответил он на вопрос о том, какая часть поступающих птиц выжила, — мировой опыт говорит, что выживает 0-10%, но только в том случае, если быстро выпускать обратно в природу. Если держать [птиц] в зоопарке в тепле, бактерии размножаются, и с этим ничего не сделаешь. Птица — вольная, морская, в искусственной среде не живет.
В «Тайган» привозят птиц с территории Республики Крым и города Севастополя. Зубков отметил, что в последнее время поступает мало особей. Сейчас в парке содержится порядка 500 птиц.
источник: ТАСС
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