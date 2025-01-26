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фото: pxhere.com

В «Тайгане» спасли до 50% оказавшихся в мазуте керченских птиц

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:20 26.01.2025

Парк «Тайган» в Республике Крым спас до 50% птиц, оказавшихся в мазуте после разлива в Керченском проливе. При этом мировой опыт говорит, что обычно выживает менее 10%.Об этом рассказал ТАСС директор парка Олег Зубков:

Около 50%, — ответил он на вопрос о том, какая часть поступающих птиц выжила, — мировой опыт говорит, что выживает 0-10%, но только в том случае, если быстро выпускать обратно в природу. Если держать [птиц] в зоопарке в тепле, бактерии размножаются, и с этим ничего не сделаешь. Птица — вольная, морская, в искусственной среде не живет.

В «Тайган» привозят птиц с территории Республики Крым и города Севастополя. Зубков отметил, что в последнее время поступает мало особей. Сейчас в парке содержится порядка 500 птиц.

Узнайте больше:  Ситуация в Керченском проливе: из танкера «Волгонефть-239» откачивают мазут

источник: ТАСС

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