В «Тайгане» спасли до 50% оказавшихся в мазуте керченских птиц

Около 50%, — ответил он на вопрос о том, какая часть поступающих птиц выжила, — мировой опыт говорит, что выживает 0-10%, но только в том случае, если быстро выпускать обратно в природу. Если держать [птиц] в зоопарке в тепле, бактерии размножаются, и с этим ничего не сделаешь. Птица — вольная, морская, в искусственной среде не живет.