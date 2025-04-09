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В "Тайгане" выхаживают малыша капуцина: его избила и бросила мать
Скриншот видео Олега Зубкова/Telegram

В «Тайгане» выхаживают малыша капуцина: его избила и бросила мать

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 15:37 09.04.2025

Семья капуцинов отказалась о своего малыша. Обезьянке всего полторы недели, его вес составляет порядка 250 грамм. Об этом сообщил директор сафари-парка «Тайган» Олег Зубков.

Помимо отказа выкармливать его, мать избила своего новорожденного. Маленького капуцина назвали Финик.

Мать отказалась от такого замечательного малыша. Причём ему пришлось сделать операцию и частично ампутировать хвост. Был побитый у него весь лоб, нос. Хорошо, что у нас работают неравнодушные сотрудники. Семья Алексагиных долгие годы спасают всех отказников, — рассказал Зубков.

Когда директор зашёл в вольер к капуцинам, он лежал в траве. Во рту у него была грязь. Мама где-то бегала по вольеру, не проявляя интереса к ребёнку. Работники попытались отдать новорожденного матери, но она так и не приняла его.

Капуцины родом из южной Америки. Они являются самыми умными обезьянами нового света. Они настолько сообразительны, что часто снимаются в кино. Их цепкость развита с детства, — отмечает директор зоопарка.

Ампутированный хвост по словам Зубкова не помешает капуцину в будущем жить и лазить. Ухаживать за такими малышами совсем непросто. Нужно не только постоянное наблюдение ветеринара, но и ежечасный уход. Каждые два часа его кормят и массируют живот.

Он очень хочет жить. Цепляется за жизнь, — подчеркивает Олег Зубков.

Как отмечают работники зоопарка, малыш быстро растёт и крепнет. Все ссадины, оставленные матерью, уже прошли.

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источник: Крымское информационное агентство 

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