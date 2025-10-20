Прямо сейчас:
Главная | Актуально | В течение недели магнитных бурь на Земле не ожидается
Новости Республики
В течение недели магнитных бурь на Земле не ожидается
иллюстрация: © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

В течение недели магнитных бурь на Земле не ожидается

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:40 20.10.2025

Череду магнитных бурь сменяет космическое затишье. Как сообщает во вторник Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН, в недельной перспективе риски воздействия на Землю крупных вспышек являются нулевыми.

Сообщаем о стабилизации геомагнитной обстановки после довольно нестабильной прошлой недели, сопровождавшейся сильными вспышками и давлением со стороны корональной дыры. В настоящий момент риски воздействия на Землю крупных вспышек являются нулевыми, – сообщили в Лаборатории.

По данным ученых, давление со стороны корональной дыры, которое продлило период бурь, сейчас практически снято. Пока сохраняются умеренно повышенные скорости солнечного ветра, но для вывода магнитосферы Земли из равновесия они недостаточны.

Сегодня до конца дня еще сохраняются небольшие вероятности слабых остаточных возмущений, но глобальной картины они уже изменить не должны. В данный момент на Солнце отсутствуют факторы, способные ухудшить геомагнитную обстановку на ближайшие 5-7 дней. В этой связи ожидается довольно продолжительное затишье, – сказано в сообщении.

В целом в 2025 году регистрируется самая высокая солнечная активность за прошедшие 11 лет, высока вероятность сильных магнитных бурь на Земле, заявляли ранее ученые.

Узнайте больше:  Экстерриториальный прием документов на недвижимость в воссоединенных регионах стал доступен еще в 35 субъектах РФ﻿

источник: РИА Новости Крым

голоса
Оцените материал
Просмотры: 5

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x