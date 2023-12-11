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В Технопарке «ИТ » анонсируют митап-презентацию по микроэлектронике от стартап-студии «ИТ Гараж»

В Технопарке «ИТ Крым» анонсируют митап-презентацию по микроэлектронике от стартап-студии «ИТ Гараж»

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:58 11.12.2023

Стартап-студия «ИТ Гараж» — одно из ключевых направлений Технопарка, фокусирующееся на выращивании ИТ-компаний, которые создают продукты, необходимые российскому (а в перспективе — и международному) рынку. Стартап-студия создана совместно с Севастопольским государственным университетом с целью поддержки студенческого технологического предпринимательства.

В рамках митапа начинающие ИТ-предприниматели смогут узнать от генерального директора стартап-студии Марии Третьяковой о критериях успешной инновационной идеи. Стартап-студия обладает экспертизой и большим опытом в технологической сфере: её специалисты внимательно погружаются в идею проекта, анализируют рынок, сопоставляют свободные ниши с наличием соответствующих компетенций.

Стартапы придумывают и реализовывают люди, которым жизненно необходимо расти и развиваться. Но для успешного воплощения своих идей недостаточно большого желания — нужны навыки и знания о том, как создавать и развивать продукт, управлять командой, общаться с инвесторами. Именно для этого и нужна стартап-студия. Мы поделимся опытом работы с проектами, которые уже есть в нашем портфеле, а также расскажем, чем можем быть полезны начинающим предпринимателям, — рассказала Мария Третьякова.

Основные ИТ-направления, которые считаются наиболее перспективными на данный момент: ИТ-решения для B2В, корпоративные прикладные системы, искусственный интеллект, системное ПО, блокчейн-решения для бизнеса, образовательные метавселенные, беспилотные летательные аппараты, а также микроэлектроника.

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Именно о микроэлектронике на конкретном примере расскажет Иван Кравченко, старший инженер-конструктор систем на кристалле (проект RISCY). По мнению Массачусетского технологического института, открытый стандарт RISC-V, лежащий в основе стартапа RISCY, входит в ТОП-10 прорывных технологий 2023 года. На митапе Иван разберет следующие вопросы: чем микросхема отличается от печатной платы, что у нее внутри, какие существуют примеры цифровых и аналоговых блоков и как пройти путь от идеи до кристалла.

Митап-презентация пройдёт 11 декабря в 19:00 в кафе PROзавтрак, расположенном на территории Технопарка «ИТ Крым».

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