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В Технопарке «ИТ » в День цифрового обучения состоялся ИТ-диктант

В Технопарке «ИТ Крым» в День цифрового обучения состоялся ИТ-диктант

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 16:00 01.03.2024

В Технопарке «ИТ Крым» провели диктант для желающих проверить свои знания цифровой сферы.

ИТ-диктант состоял из трех туров, от простого к сложному: в первом туре вопросы были объединены общей темой, например, известные фамилии, связанные с компьютерным миром, цифровой слэнг, логотипы компаний и еще 5 тем. Всего участники ответили на 43 вопроса. Максимальный набранный балл был 27,5 из 31 возможных, это хороший показатель, потому что время на ответы было ограничено, а вопросы были совершенно разного уровня. У многих показатели были лучше в сложной теме: как выяснилось, именно техническая составляющая или история развития цифровизации не вызывает вопросов, а вот с терминологией возникали спорные моменты.

Мероприятие стало традиционным, и это уже третий ИТ-диктант в Технопарке. Каждый раз среди участников собираются абсолютно разные люди. Проверить свои знания и интересно провести время приходят как студенты, так и взрослая аудитория, сотрудники ИТ-компаний. Как показывает опыт, больше баллов набирают именно учащиеся, видимо, еще не углубленные в развитие знаний определенной сферы и интересующиеся разными аспектами ИТ, — прокомментировал генеральный директор Технопарка «ИТ Крым» Дмитрий Зеленский.

Все участники получили именные сертификаты с указанием количества набранных баллов и подтверждением прохождения диктанта, а занявшие первые три места получили фирменные подарки от Технопарка.

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