В текущем году в Севастополе отремонтируют 93 автомобильные дороги

В Правительстве Севастополя отмечают: дорожные работы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», стартовавшего в городе в 2019 году, продолжатся.

Сегодня работы ведутся уже на 20 автомобильных дорогах города. В текущем году в Севастополе планируется отремонтировать 93 автомобильные дороги общей протяженностью порядка 63 км. Самые протяженные – подъезд к с. Флотское, с. Дальнее, с. Благодатное, участок автодороги Гончарное-Ялта до с. Орлиное, почти двухкилометровый участок в с. Андреевка. Большинство дорог, вошедших в перечень ремонта 2020 года по результатам диагностики на 75% совпадают с обращениями граждан. Программа 2020 года сформирована также с учетом встреч с активистами, на основании данных проекта ОНФ «Дорожная инспекция ОНФ / Карта Убитых Дорог» , пролегания маршрутов общественного транспорта, обращений глав муниципалитетов, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Благодаря тому, подчёркивают чиновники, что Севастополь еще в 2019 году заключил большинство контрактов с подрядными организациями, по погодным условиям дорожный сезон начался раньше обычного. Так, сегодня в регионе уже ведутся дорожные работы на ул. Сеченова, ул. Луначарского, проезде ул. Молодых строителей – ул. А. Косарева, ул. Грошева и других.

Объем финансирования, предусмотренного на ремонт 93 автомобильных дорог в 2020 году превысит 850 млн. рублей.

Напомним, за 6 лет реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Севастополе планируется привести в нормативное состояние более 85% городских и 50% пригородных дорог, дорожно-ремонтные работы запланированы на 350 объектах.