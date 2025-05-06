В теневом сегменте сети Интернет обнаружили файл с данными более 32 тысяч владельцев Lada

АО «АвтоВАЗ» официально предупредило: в теневом сегменте сети Интернет обнаружен файл с данными более 32 тысяч владельцев Lada, включая телефоны, VIN-номера и модели авто, сообщается в официальном телеграм-канале УБК МВД России.

Служба безопасности компании предполагает, что мошенники могут использовать эту информацию, представляясь сотрудниками «АвтоВАЗа» или дилеров.

Призываем владельцев Lada критически относиться к неожиданным звонкам и сообщениям. При сомнениях обращайтесь на горячую линию Lada или в официальные дилерские центры, — говорится в сообщении.

Утечка персональных данных владельцев автомобилей Lada — очередное напоминание о том, как высока сегодня цена информации, отметил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

Телефон, VIN-номер, модель машины — это уже не просто «цифры», а основа для выстраивания мошеннических схем. Злоумышленники могут использовать эти данные для создания правдоподобных легенд: например, звонить от имени «АвтоВАЗа», предлагать фиктивные сервисные акции или сообщать о «всплывших дефектах», требующих срочной оплаты, — сказал депутат.

Особая опасность заключается в том, что мошенники начинают разговор уже с позиции доверия — они знают модель автомобиля, часто называют её год выпуска. Это может сбить с толку даже бдительного человека, отмечает Немкин.

Особенно уязвимы те, кто недавно приобрёл автомобиль или ждал обращения от официального сервиса. Важно понимать: официальные представители никогда не будут просить по телефону оплату услуг, пересылку данных карты или документов. Все сервисные предложения оформляются через личный кабинет, горячую линию или в дилерских центрах. Если у вас возникают малейшие сомнения — завершайте разговор и перезванивайте по официальному номеру, — добавил депутат.

Компании, в свою очередь, должны усилить контроль над внутренними каналами утечки и повысить цифровую грамотность сотрудников.

Ведь репутационные риски от подобных инцидентов значительны. Сейчас крайне важно, чтобы и бизнес, и пользователи действовали сообща: вовремя реагировали, сообщали о подозрительных звонках и не теряли бдительность, — заключил парламентарий.

источник: пресс-служба депутата Государственной Думы РФ Антона Немкина

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