Нотариальная палата Севастополя | В Терновском муниципальном округе Севастополя состоялся прием граждан нотариусом﻿
В Терновском муниципальном округе Севастополя состоялся прием граждан нотариусом﻿
фото: Нотариальная палата города Севастополя

В Терновском муниципальном округе Севастополя состоялся прием граждан нотариусом﻿

Опубликовал: КрымPRESS в Нотариальная палата Севастополя 14:50 08.10.2025

07.10.2025 года нотариусом города Севастополя Будзиновской Зоей Александровной был осуществлён приём в Терновском муниципальном округе города Севастополя в рамках выездных мероприятий в отдалённые муниципалитеты города по оказанию бесплатной юридической помощи.

Необходимо отметить, что заинтересованность граждан в получении консультаций по беспокоящим их вопросам присутствует в достаточной степени.

Обсуждались вопросы, связанные с до оформлением наследственных прав на объекты недвижимого имущества, вопросы по семейному законодательству, а также нюансы, связанные с необходимостью установления и уточнения границ земельных участков, находящихся в собственности граждан.

Также было проведено межведомственное совещание с главой Терновского муниципального округа по вопросам, являющимся наиболее актуальными для жителей села на сегодняшний день.

Проведение выездных мероприятий по юридическому консультированию граждан является востребованным для населения отдалённых районов Севастополя.

источник: пресс-служба Нотариальная палата города Севастополя 

