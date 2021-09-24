В «ТОП-100 российских здравниц» за 2020 год – 13 крымских санаториев

Почти вдвое увеличилось количество крымских санаториев, вошедших в Рейтинг инвестиционной привлекательности «ТОП-100 российских здравниц» , составленного Ассоциацией оздоровительного туризма и корпоративного здоровья. В 2020 году в рейтинг вошли 13 объектов размещения Крыма, тогда как в 2019 года участниками ТОП – 100 были 7 санаториев республики. Информационную поддержку рейтингу оказывает Федеральное агентство по туризму (Ростуризм).

Всего в рейтинг «ТОП-100 российских здравниц» за 2020 год вошли санатории из 33 регионов. Наибольшее количество здравниц – 37 из 100 – приходится на Краснодарский, Ставропольский края и Республику Крым.

Так, в ТОП-100 российских здравниц, на включение в который претендовали более 300 санаториев России, стали санаторий «Сосновая Роща», который вошел в первую десятку в рейтинге, ФГБУ «Сакский ВКС им. Н.И. Пирогова» Минобороны России, «ПАРК ФОРОС», курортный комплекс «Пальмира-палас», «Голубая волна», Центр спорта «Эволюция», ФГБУ «Санаторий «Нижняя Ореанда» УДП РФ, Крымский центр оздоровления Неумывакина, санаторий «Орен-Крым», Ribera Resort&SPA, санаторий «Сакрополь», санаторий «Таврия», санаторно-курортный комплекс GOLDEN FAMILY.

По показателю эффективности бизнеса в десятку лучших вошли четыре санатория Республики Крым, три санатория Краснодарского края, два — республики Башкортостан и один санаторий в Москве. Эти здравницы достигли превышения показателя производительности труда на +42% к средней по ТОП-100. Их среднегодовая загрузка в условиях пандемии составила 79% при средней загрузке ТОП-100 в 55%, а в отрасли – 29,5%, что подтверждает стабильность и стрессоустойчивость бизнес-модели лидеров, которые отличаются грамотным управлением и отлаженностью всех бизнес-процессов здравницы.

В лидерах по загрузке номеров уже пятый год подряд остаются здравницы Башкортостана (77%) и Крыма (64%).

Как подчеркнул министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко, туристическая отрасль является для Крыма стратегической, и в 2020 году было особенно важно сохранить баланс между здоровьем гостей жителей Крыма и экономикой региона.

Повысить инвестиционную привлекательность оздоровительного туризма призвана и новая Программа по льготному кредитованию гостиничной сферы по ставке 3-5%, — сказал Вадим Волченко.

В целом об интересе инвесторов к региону свидетельствует то, что за 2015-2021 годы подписано и реализуются 37 инвестиционных соглашений на общую сумму более 50 млрд руб., касающихся развития сферы курортов и туризма, что по объему инвестиций составляет более 25% всего объема инвестиций, вкладываемых в экономику Крыма.