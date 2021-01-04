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В топе городов для паломнических поездок на Крещение Господня - города Крыма
фото: Bairyna (pixabay.com)

В топе городов для паломнических поездок на Крещение Господня — города Крыма

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 12:38 04.01.2021

Сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выявил, какие города самые популярные у путешественников для паломнических поездок на Крещение Господня, 19 января.

Ялта, Севастополь, Симферополь, Феодосия в Крыму, Сочи и Геленджик в Краснодарском крае, а также Санкт-Петербург в Ленинградской области, Шерегеш в Кемеровской области, Лахденпохья в Карелии и Истра в Московской области составили десятку популярных городов для паломнических поездок на Крещение в 2021 году, — сообщили в пресс-службе сервиса. 

По статистике Tvil.ru, туристы бронируют поездки «за святой водой» на период от 2 до 19 ночей и тратят на бронирование жилья от 1 до 6,3 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в середине января в Ялте, дороже – в Лахденпохье.

Список составлен на основании данных оплаченных заявок (бронирований) туристами жилья для отдыха с 19 по 24 января 2021 года.

Десять популярных городов для паломнических поездок на Крещение в 2021 году:

  1. Ялта – 1028 рублей / 19,4 ночи*
  2. Севастополь – 1555 рублей / 8 ночей
  3. Сочи – 1163 рубля / 16 ночей
  4. Симферополь – 1209 рублей / 5,5 ночи
  5. Феодосия – 1492 рубля / 17,5 ночи
  6. Санкт-Петербург – 1723 рубля / 7 ночей
  7. Шерегеш – 1593 рубля / 13 ночей
  8. Лахденпохья – 6300 рублей / 2 ночи
  9. Истра – 3000 рублей / 2 ночи
  10. Геленджик – 2850 рублей / 5 ночей

* Средние траты на аренду жилья в сутки/ среднее число забронированных суток

В топе городов для паломнических поездок на Крещение Господня - города Крыма

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