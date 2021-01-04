В топе городов для паломнических поездок на Крещение Господня — города Крыма

Сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выявил, какие города самые популярные у путешественников для паломнических поездок на Крещение Господня, 19 января.
Ялта, Севастополь, Симферополь, Феодосия в Крыму, Сочи и Геленджик в Краснодарском крае, а также Санкт-Петербург в Ленинградской области, Шерегеш в Кемеровской области, Лахденпохья в Карелии и Истра в Московской области составили десятку популярных городов для паломнических поездок на Крещение в 2021 году, — сообщили в пресс-службе сервиса.
По статистике Tvil.ru, туристы бронируют поездки «за святой водой» на период от 2 до 19 ночей и тратят на бронирование жилья от 1 до 6,3 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в середине января в Ялте, дороже – в Лахденпохье.
Список составлен на основании данных оплаченных заявок (бронирований) туристами жилья для отдыха с 19 по 24 января 2021 года.
Десять популярных городов для паломнических поездок на Крещение в 2021 году:
- Ялта – 1028 рублей / 19,4 ночи*
- Севастополь – 1555 рублей / 8 ночей
- Сочи – 1163 рубля / 16 ночей
- Симферополь – 1209 рублей / 5,5 ночи
- Феодосия – 1492 рубля / 17,5 ночи
- Санкт-Петербург – 1723 рубля / 7 ночей
- Шерегеш – 1593 рубля / 13 ночей
- Лахденпохья – 6300 рублей / 2 ночи
- Истра – 3000 рублей / 2 ночи
- Геленджик – 2850 рублей / 5 ночей
* Средние траты на аренду жилья в сутки/ среднее число забронированных суток
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