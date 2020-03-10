В топе популярных курортов черноморского побережья России в мае — города Крыма

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выявил самые популярные курорты на черноморском побережье России для отдыха в начале мая 2020.

Россияне в мае 2020 отдыхают с 1 по 5 мая, потом три дня (6-8 мая) работают и затем снова на День Победы три дня (с 9 по 11 мая) отдыхают. Ялта, Севастополь, Алушта, Феодосия, Судак, Евпатория, Алупка и Мисхор в Крыму, а также Сочи и Геленджик в Краснодарском крае составили десятку курортов, популярных для отдыха на майских праздничных выходных. Туристы планируют отдых на черноморских курортах России на период от 5,7 до 21,7 ночи и потратят на проживание от 1,3 до 2,6 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в начале мая в Геленджике, дороже — в Ялте. Дольше всего россияне планируют отдохнуть в Евпатории и Судаке, — отмечают в пресс-службе сервиса.

Список составлен на основании данных оплаченных заявок отелей, квартир и домов туристами в период с 1 по 11 мая 2020 года.

Десять курортов, популярных для отдыха на майских 2020:

Ялта — 2593,9 рублей / 6,7 ночи Севастополь — 2286,2 рублей / 6 ночей Алушта — 1887,4 рублей / 9,2 ночи Феодосия — 1666,7 рублей / 5,8 ночи Сочи — 2268 рублей / 8,7 ночи Судак — 1677,5 рублей / 16,7 ночи Евпатория — 1426,8 рублей / 21,7 ночи Геленджик — 1333,8 рублей / 5,7 ночи Алупка — 1841,4 рублей / 8,3 ночи Мисхор — 1567,6 рублей / 6,8 ночи

* Средние траты семьи на проживание в сутки/ среднее число забронированных ночей