Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | В топе популярных курортов черноморского побережья России в мае — города Крыма

crimeapress_news

В топе популярных курортов черноморского побережья России в мае - города Крыма
иллюстрация: pxhere.com

В топе популярных курортов черноморского побережья России в мае — города Крыма

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 10:38 10.03.2020

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выявил самые популярные курорты на черноморском побережье России для отдыха в начале мая 2020.

Россияне в мае 2020 отдыхают с 1 по 5 мая, потом три дня (6-8 мая) работают и затем снова на День Победы три дня (с 9 по 11 мая) отдыхают. Ялта, Севастополь, Алушта, Феодосия, Судак, Евпатория, Алупка и Мисхор в Крыму, а также Сочи и Геленджик в Краснодарском крае составили десятку курортов, популярных для отдыха на майских праздничных выходных. Туристы планируют отдых на черноморских курортах России на период от 5,7 до 21,7 ночи и потратят на проживание от 1,3 до 2,6 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в начале мая в Геленджике, дороже — в Ялте. Дольше всего россияне планируют отдохнуть в Евпатории и Судаке, — отмечают в пресс-службе сервиса.

Список составлен на основании данных оплаченных заявок отелей, квартир и домов туристами в период с 1 по 11 мая 2020 года.

Десять курортов, популярных для отдыха на майских 2020:

  1. Ялта — 2593,9 рублей / 6,7 ночи
  2. Севастополь — 2286,2 рублей / 6 ночей
  3. Алушта — 1887,4 рублей / 9,2 ночи
  4. Феодосия — 1666,7 рублей / 5,8 ночи
  5. Сочи — 2268 рублей / 8,7 ночи
  6. Судак — 1677,5 рублей / 16,7 ночи
  7. Евпатория — 1426,8 рублей / 21,7 ночи
  8. Геленджик — 1333,8 рублей / 5,7 ночи
  9. Алупка — 1841,4 рублей / 8,3 ночи
  10. Мисхор — 1567,6 рублей / 6,8 ночи

* Средние траты семьи на проживание в сутки/ среднее число забронированных ночей

В топе популярных курортов черноморского побережья России в мае - города Крыма

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.