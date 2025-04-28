в топе заказов крымчан онлайн – одежда, обувь, мебель и бытовая техника

Оборот интернет-продаж в Крыму ежегодно растет. По оценкам Банка России, регионы становятся драйверами развития онлайн-торговли по мере насыщения этого рынка в столице. Благодаря популярности маркетплейсов в регионе расширяется логистическая инфраструктура и открываются новые возможности для бизнеса. Об активном перетоке продаж в интернет как одной из основных тенденций потребительского рынка в стране говорится в очередном выпуске доклада «Региональная экономика» .

По данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), оборот онлайн-продаж в Республике Крым за октябрь-декабрь 2024 года вырос на 94% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил 9,8 млрд рублей. Такой динамике способствовали оживленная работа крупного распределительного центра в Симферополе и увеличение количества пунктов выдачи заказов.

Региональные магазины также отмечают растущий уровень конкуренции с маркетплейсами. Крымчане стали чаще заказывать продукты, одежду и обувь онлайн. Также на фоне активного роста строительства жилья заметно выросли интернет-продажи мебели и товаров для дома, бытовой техники и электроники. Средний чек интернет-покупок жителей республики в IV квартале прошлого года составил почти 4 тысячи рублей, в то время как за аналогичный период 2023 года – 3 651 рубль.

Бурный рост сегмента рынка интернет-продаж начался в период пандемии. По данным аналитиков, за последние 5 лет доля онлайн-торговли в общем обороте розничных продаж в Крыму увеличилась более чем в 5 раз, – отмечает руководитель Отделения Банка России по Республике Крым Игорь Цветков. – Активное использование альтернативных каналов продаж открыло новые возможности для региональных производителей и малого бизнеса, позволив им выйти на более широкий рынок и конкурировать с крупными игроками.

Так, крымский производитель косметики давно отмечает преимущества многоканального формата продаж. Его продукция реализуется не только через розничную фирменную сеть, но и через интернет-магазин, дистрибьюторов, франчайзинговую сеть, а также на площадках известных маркетплейсов.

Благодаря такой маркетинговой концепции компания в 2,5 раза нарастила объемы производства в 2024 году, выпустив более 2,2 млн. единиц продукции при плане 1-1,5 млн. В ближайшее время предприятие планирует расширять географию присутствия, в частности, установить сотрудничество со странами Азии.

Помимо тенденций в сфере потребительской активности в фокусе доклада «Региональная экономика» в апреле – деловая и инвестиционная активность предприятий, динамика кредитования граждан и бизнеса, а также посевная кампания 2025 года. Материал основан на официальной статистике, мнениях бизнеса и оценках аналитиков.