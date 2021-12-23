В торгово-развлекательных центрах Крыма ожидается столпотворение

Как мы уже сообщали, в Крыму до 20 января отменили требование предъявлять ковид-сертификаты при посещении торговых и торгово-развлекательных центров. И эо не единственные «ковидные послабления», вступающие (временно) в силу. Соответствующий указ подписал Глава Крыма Сергей Аксёнов.

Указ

В регионе также разрешили посетить новогодние утренники родителям, поставившим прививку от коронавируса или переболевшим COVID-19

Обязать руководителей организаций, учреждений независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, осуществляющих образовательную деятельность (дошкольные образовательные и общеобразовательные учреждения, организации дополнительного образования, спортивные секции и др.) при проведении новогодних и рождественских мероприятий (утренники, огоньки, отчетные концерты, спортивные выступления и др.)обеспечить допуск на мероприятия родителей (законных представителей) несовершеннолетних при наличии документа, удостоверяющего личность, и одного из следующих документов: — сертификата о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг; — сертификата о перенесенном заболевании (COVID-19) или QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг, — говорится в документе.

Глава Крыма прокомментировал такие «коронавирусные послабления» в регионе. Он уточнил, что «решения приняты в преддверии новогодних и рождественских праздников, а также в связи со снижением уровня заболеваемости«.

Мы стараемся действовать в интересах граждан и бизнеса, не подвергая при этом опасности жизнь и здоровье людей и не нарушая требований Роспотребнадзора, — отметил Аксёнов.

После снижения количества выявляемых случаев коронавируса в Крыму ранее разрешили ночную работу заведений общепита, в которых вакцинацию прошли все сотрудники. Однако анимационные программы на курортах проводиться не будут. Участников массовых мероприятий обязали предъявлять сертификаты о вакцинации.

В Республике Крым продолжают действовать QR-коды и ПЦР-тесты для заселения в отели и санатории, посещения баров и кафе, а также некоторых организаций и учреждений. Проводится обязательная вакцинация работников отдельных сфер деятельности, в том числе туризма.

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