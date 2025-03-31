В торговых сетях Севастополя увеличили список товаров с минимальной наценкой

Департамент сельского хозяйства и потребительского рынка мониторит соблюдение участниками Меморандума о стабилизации цен на товары, реализуемых с минимальной торговой наценкой.

Департамент сельского хозяйства и потребительского рынка мониторит соблюдение участниками Меморандума о стабилизации цен на товары, реализуемых с минимальной торговой наценкой.

По поручению губернатора Михаила Развожаева перечень социально значимых товаров расширен.

Торговая сеть «Лидер» дополнительно включила в перечень товаров с минимальной наценкой следующие позиции (не менее одной товарной позиции по каждой категории): овсяная крупа, пшено, рыбные и мясные консервы, туалетное и хозяйственное мыло, стиральный порошок, зубная паста, шампунь, туалетная бумага, детское питание (сухие молочные смеси, мясное, овощное и фруктово-ягодное пюре).

Департамент провел мониторинг наличия данных товаров в магазинах сети «Лидер». Нарушений условий Меморандума не выявлено.

Напомним, что Меморандум о стабилизации цен действует в следующих торговых сетях города: «Яблоко», «Фреш», «ПУД», «БУМ», «Уютстрой», «Лидер», «Дикий Мед», «7М Без цен», «5М Гурман», «4М».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

