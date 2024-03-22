Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | МВД Крыма | В торговых центрах Крыма появились ростовые фигуры полицейских
актуально в республике
В торговых центрах появились ростовые фигуры полицейских

В торговых центрах Крыма появились ростовые фигуры полицейских

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 13:00 22.03.2024

О чем предупреждают стражи правопорядка.

Полиция Крыма запускает пилотный проект по предупреждению граждан о наиболее распространенных схемах дистанционных мошенничеств.

За минувший год жертвами дистанционных мошенников стали 3475 граждан. В текущем году в полицию уже обратились 742 крымчанина. Только за прошедшие сутки в Крыму зарегистрировано 20 фактов дистанционных мошенничеств, из которых порядка 3 млн. рублей на счет мошенников перевела бухгалтер строительной организации в Симферопольском районе, будучи уверенной, что оплачивает заказанный фирмой товар, — сообщили в МВД по РК.

В торговых центрах Крыма появились ростовые фигуры полицейских

Крымская полиция на постоянной основе ведет борьбу с дистанционными мошенничествами. С целью профилактики данного вида преступлений, МВД по РК, совместно с Общественным советом при министерстве запустило пилотный проект по информированию граждан путем установки ростовой фигуры полицейского.

Узнайте больше:  Информационный центр МВД по РК - предоставление государственных услуг

В торговых центрах Крыма появились ростовые фигуры полицейских

Макет сотрудника полиции в полный рост с информационной табличкой уже установлен у банкоматов в нескольких торговых центрах Симферополя.

В торговых центрах Крыма появились ростовые фигуры полицейских

Полиция Крыма в очередной раз призывает граждан быть бдительными, перепроверять информацию, не вести разговор с незнакомцами по телефону.

В торговых центрах Крыма появились ростовые фигуры полицейских

Фото: МВД по РК.

Просмотры: 23

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: МВД России в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
МВД России в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.