В торговых центрах Крыма появились ростовые фигуры полицейских

О чем предупреждают стражи правопорядка.

Полиция Крыма запускает пилотный проект по предупреждению граждан о наиболее распространенных схемах дистанционных мошенничеств.

За минувший год жертвами дистанционных мошенников стали 3475 граждан. В текущем году в полицию уже обратились 742 крымчанина. Только за прошедшие сутки в Крыму зарегистрировано 20 фактов дистанционных мошенничеств, из которых порядка 3 млн. рублей на счет мошенников перевела бухгалтер строительной организации в Симферопольском районе, будучи уверенной, что оплачивает заказанный фирмой товар, — сообщили в МВД по РК.

Крымская полиция на постоянной основе ведет борьбу с дистанционными мошенничествами. С целью профилактики данного вида преступлений, МВД по РК, совместно с Общественным советом при министерстве запустило пилотный проект по информированию граждан путем установки ростовой фигуры полицейского.

Макет сотрудника полиции в полный рост с информационной табличкой уже установлен у банкоматов в нескольких торговых центрах Симферополя.

Полиция Крыма в очередной раз призывает граждан быть бдительными, перепроверять информацию, не вести разговор с незнакомцами по телефону.

Фото: МВД по РК.