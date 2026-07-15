В транспортной сфере Севастополя работодатели предлагают зарплаты до 135 тысяч рублей

Сейчас в городе открыто более 170 вакансий в транспортной отрасли. Наиболее востребованы водители автомобилей для частных и государственных организаций, водители автобусов, грузовых машин и спецтехники.

Например, компания «Морской колокол» приглашает водителя автомобиля с зарплатой до 120 тысяч рублей. Кандидату нужны водительские права категории С, Е, опыт перевозки грузов и навыки их размещения и крепления. Предприятие «Севтрансрест» ищет водителя автобуса для регулярных городских перевозок с оплатой до 100 тысяч рублей.

Транспортная сфера — это не только пассажирские и грузовые перевозки, но и логистика, контроль, техническое обслуживание. Учреждению «Севастопольский автодор» нужен водитель эвакуатора с зарплатой до 80 тысяч рублей. Сотрудник будет управлять автоподъемными механизмами при погрузке, разгрузке и перегрузке транспортных средств, а также принимать меры для обеспечения их сохранности.

Кроме того, востребованы специалисты в морской транспортной сфере. Компания «Морские скоростные пассажирские перевозки» ищет судового механика с оплатой до 135 тысяч рублей, а также моториста на скоростное пассажирское судно «Комета» для работы по маршруту Ялта–Феодосия — заработная плата до 115 тысяч рублей. Компания предоставляет соцпакет, включающий служебное жилье.

Ознакомиться с вакансиями и подобрать подходящую можно на портале «Работа России» или в Кадровом центре Севастополя по адресу: улица Руднева, 40. Телефон для справок: +7 (8692) 66-22-92.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя