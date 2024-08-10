В трех регионах России введен режим контртеррористической операции. Что это означает

Минувшей ночью в трех приграничных областях России был введен режим контртеррористической операции (КТО). Приводим заявление Национального антитеррористического комитета:

Киевским режимом предпринята беспрецедентная попытка дестабилизации обстановки в ряде регионов нашей страны. Результатом террористической атаки на территорию Курской области подразделений вооруженных сил Украины стали жертвы среди мирного населения, разрушение жилых домов и иных гражданских объектов. В целях обеспечения безопасности граждан, пресечения угроз совершения террористических актов диверсионно-разведывательными формированиями противника председателем Национального антитеррористического комитета, Директором ФСБ России А.В. Бортниковым принято решение организовать с 9 августа 2024 г. проведение контртеррористических операций в Белгородской, Брянской и Курской областях. На указанных территориях введён соответствующий правовой режим и применяются необходимые меры и временные ограничения в соответствии со ст. 11 Федерального закона от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму». Государственными органами предпринимаются дополнительные меры, направленные на обеспечение безопасности граждан, поддержание правопорядка и усиление антитеррористической защищённости объектов.

По закону «О противодействии терроризму», контртеррористическая операция — это комплекс специальных, оперативно-боевых, войсковых и иных мероприятий с применением боевой техники, оружия и специальных средств по пресечению терактов, обезвреживанию террористов и обеспечению безопасности населения и организаций. На территории, на которой введен режим КТО, могут применяться особые меры и ограничения.

Что означает режим КТО на деле.

Режим КТО предполагает усиление охраны общественного порядка, проверку документов, досмотр автомобилей и людей на территории, где он введен, ограничение движения автомобилей и пешеходов, приостановку или ограничение использование сетей связи и средств связи, контроль телефонных переговоров и «иной информации, передаваемой по каналам телекоммуникационных систем», запрет продажи оружия и алкоголя.

Власти получают право изымать транспортные средства организаций, а также граждан в «неотложных случаях». Также правоохранители могут беспрепятственно проникать в жилые и нежилые помещения и на земельные участки, принадлежащие физическим лицам и организациям.

Правовой режим контртеррористической операции (КТО) допускает временное отселение людей из опасных районов.

Кроме того, во время действия режима КТО может быть приостановлена деятельность опасных производств и организаций, в которых используются взрывчатые, радиоактивные, химически и биологически опасные вещества.

При необходимости могут ввести карантин и провести санитарно-противоэпидемические мероприятия.

То есть в ходе режима КТО не просто вводится «усиление охраны» транспорта, объектов жизнедеятельности, культурных ценностей и общественного порядка в целом, главное — государство приостанавливает действие множества гражданских прав.

При этом нужно понимать, что на территориях, где введен режим КТО могут вводиться как все эти ограничения, так и лишь некоторые из них.

Никаких фиксированных сроков и режима КТО нет — он действует до распоряжения об отмене.

Еще один юридический «момент» — ст. 20.27 КоАП РФ («Нарушение правового режима контртеррористической операции»):

за неповиновение законному требованию сотрудника ФСБ грозит штраф. Гражданам — до 500 руб., должностным лицам — от 1 тыс. до 3 тыс., юридическим лицам — от 5 тыс. до 10 тыс. руб.;

несанкционированное проникновение на территорию КТО либо попытка такового — штраф от 500 до 1 тыс. руб.;

воспрепятствование проведению контртеррористической операции карается штрафом до 2 тыс. руб. или административным арестом до 15 суток. Должностным лицам — до 5 тыс. руб. или до 30 суток ареста. Юридическим лицам — от 10 тыс. до 30 тыс. руб.;

СМИ могут быть оштрафованы за «условия освещения контртеррористической операции». Граждане — от 500 до 2 тыс. руб., должностные лица — от 1 тыс. до 5 тыс., юридические лица — от 30 тыс. до 100 тыс. руб.

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