В Троицкой бухте Севастополя привели в порядок причал №65

В Троицкой бухте завершаются реконструкционные работы причала №65. Рабочим осталось смонтировать лишь световые автономные опоры на солнечных батареях.

Полностью работы завершат через несколько дней, как раз к концу года. Это второй отремонтированный причал за год причал. Остальные причальные сооружения, а это еще 10 пирсов и причалов находятся в стадии проектирования, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора Департамента капитального строительства Иллариона Гапицонова.

Причал располагается в акватории Севастопольской бухты и соединяется с берегом двумя переходными монолитными железобетонными плитами на свайном основании. Предназначен он для швартовки пассажирских катеров. Общая площадь реконструируемого участка составила 376,6 кв.м. Длина причальной части – 40,65 метров, ширина – 7 метров.

По словам представителя подрядной организации «НПЦ Реставрация» Евгения Данилкина, причал был непригоден для эксплуатации и рабочим пришлось демонтировать монолитное железобетонное верхнее строение пирса и надводные части свай:

Верхнее строение реконструируемой эстакады выполнено в виде монолитной железобетонной плиты, причал оборудован перилами, опорами освещения, швартовыми и отбойными устройствами, — сообщил Евгений Данилкин.

По слова Иллариона Гапицонова, из-за внесенных изменений в градостроительный кодекс летом этого года, все гидросооружения относят теперь к категории особо сложных объектов. Нововведение влечет за собой ужесточение госэкспертизы, неоднократную корректировку проводимых изысканий и соответственно увеличивает в разы стоимость проектирования.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя