В тройке вузов, которые будут изучать Мировой океан, — Севастопольский государственный университет

Севастопольский государственный университет, Дальневосточный и Балтийский федеральный университеты заключили соглашение о создании «Университетского консорциума». Соглашение о консорциуме подписано на форуме «Университеты-2030: наука — компетенции — молодежь» в присутствии Министра науки и высшего образования Валерия Николаевича Фалькова.

Вузы сформируют современную и эффективную систему подготовки квалифицированных кадров для выполнения задач социально-экономического развития России, а также создадут научно-исследовательский и образовательный кластер мирового уровня в области изучения Мирового океана и прибрежных зон, — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя.

Приоритетными направлениями университетского консорциума станут:

реализация совместных образовательных программ;

проведение научно-практических конференций, семинаров, олимпиад, конкурсов и выставок;

формирование и реализация программ поддержки талантливой молодежи.

Для Севастопольского государственного университета исследования мирового океана, морские исследования и технологии, изучение региона Большого Средиземноморья — один из стратегических приоритетов. Кооперация с коллегами из ДВФУ и БФУ — это возможность создать общенациональную университетскую систему изучения мирового океана. Это была наша, троих ректоров, идея. Наши университеты расположены в ключевых точках в Российской Федерации — приграничных, в чем-то даже анклавных, находящихся под большим давлением. Все три региона имеют сходные проблемы. Все три региона связаны с освоением океана. У каждого из участников есть свои компетенции, свой научный парк. Кооперация позволяет проводить исследования, делать замеры как минимум в трех зонах окружающих Россию морей. Это дает возможность очень широкомасштабных исследований, на которые поодиночке университеты не способны. Создание этого консорциума особенно важно для формирования в Севастополе НОЦ мирового уровня «Морские науки, технологии и региональные экосистемы, — заявил ректор СевГУ Владимир Нечаев.

Научная деятельность участников консорциума будет направлена на изучение Мирового океана на основе интеграции исследовательского и образовательного потенциалов университетов с привлечением ведущих российских исследовательских организаций. Также запланирована реализация сетевых научно-исследовательских проектов и экспедиций.