В трёх крымских районах без света почти 17 тысяч человек

В настоящее время восстановительные работы ведутся в Симферопольском, Черноморском и Бахчисарайском районах. Обесточено 241 ТП (трансформаторная подстанция – ред.), точек поставок: 7977 (16 891 человек), — говорится в сообщении.

В связи с ухудшением погоды предприятие «Крымэнерго» работает в режиме повышенной готовности. Сформированы дополнительные восстановительные бригады, подготовлены требуемые техника и материалы.

В понедельник утром пресс-служба «Крымэнерго» сообщила об аварийном отключении электричества в семи населенных пункта Бахчисарайского района. Также света частично нет в самом Бахчисарае.

