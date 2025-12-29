Прямо сейчас:
В трёх крымских районах без света почти 17 тысяч человек
фото: © Крымэнергоинформ

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:56 29.12.2025

Около 17 тысяч человек в Симферопольском, Бахчисарайском и Черноморском районах Крыма остались без электричества из-за непогоды, ведутся восстановительные работы. Об этом сообщила пресс-служба минтопэнерго республики.

В настоящее время восстановительные работы ведутся в Симферопольском, Черноморском и Бахчисарайском районах. Обесточено 241 ТП (трансформаторная подстанция – ред.), точек поставок: 7977 (16 891 человек), — говорится в сообщении.

В связи с ухудшением погоды предприятие «Крымэнерго» работает в режиме повышенной готовности. Сформированы дополнительные восстановительные бригады, подготовлены требуемые техника и материалы.

В понедельник утром пресс-служба «Крымэнерго» сообщила об аварийном отключении электричества в семи населенных пункта Бахчисарайского района. Также света частично нет в самом Бахчисарае.

источник: РИА Новости Крым 

Просмотры: 2 121

