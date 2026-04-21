В Центре крови Севастополя отметили Национальный день донора

20 апреля в России традиционно отмечается Национальный день донора. В севастопольском Центре крови, оснащенном по последнему слову техники, созданы по-настоящему комфортные условия как для тех, кто сдает кровь, так и для медицинского персонала, обеспечивающего безопасность процессов.

Только за прошлый год в стенах Центра провели более 14 тысяч донаций, а с начала 2026 года прошло еще четыре тысячи процедур. Ежемесячно ряды доноров пополняют порядка 1 200 севастопольцев.

Донорское движение не просто держится на постоянных активистах, но и активно привлекает новичков. В 2025 году решились впервые сдать кровь 1 615 жителей города, для многих из которых этот шаг стал началом осознанного и важного пути, а в этом году первичными донорами стали 448 севастопольцев.

Особого уважения заслуживают те, для кого донорство — это образ жизни. В Севастополе проживает более 2 000 обладателей нагрудного знака «Почетный донор». Сегодня к ним добавились еще десять человек. Среди активистов есть и те, кто отмечен медалью Федерального медико-биологического агентства «За содействие донорскому движению».

Важной стала интеграция службы крови с Федеральным регистром доноров костного мозга. Всего в базе числятся более 400 жителей города, и каждый из них — это реальный шанс на выздоровление для больных с тяжелыми заболеваниями крови.

Напомним, сдать кровь в Севастополе можно в будние дни с 8:00 до 12:00 в Центре крови на ул. Адмирала Октябрьского, 19/2.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя