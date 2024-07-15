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В «Центре крови» в Ялте стали донорами участники СВО, приехавшие в отпуск

В «Центре крови» в Ялте стали донорами участники СВО, приехавшие в отпуск

Опубликовал: КрымPRESS в Здравоохранение Крыма 14:15 15.07.2024

В год, объявленный Президентом России Владимиром Путиным Годом семьи, в Российской Федерации проходит акция-конкурс «Семейный код донора», направленная на повышение уровня участия россиян в донорстве крови и костного мозга и продвижение донорства как семейной традиции. В Ялтинском филиале ГБУЗ «Центр крови» по улице Свердлова идет ежедневная кропотливая работа по заготовке, переработке, хранению и обеспечению безопасности крови и её компонентов. Летом потребность в крови увеличивается, а некоторые доноры именно в этот период находятся или в отпусках или так интенсивно трудятся, что физически не могут сдавать кровь. Поэтому здесь очень рады каждому донору, а если он приходит не один, а с командой единомышленников, объединённых большим стремлением помочь, медицинские работники радуются особенно.

11 июля в Ялтинский Центр крови пришли постоянные доноры — династия Григоровских отец и сын вместе с друзьями, участниками специальной военной операции. Ребята приехали в краткосрочный отпуск и решили совершить доброе и важное дело — сдать кровь!

Кто, как не мы, знаем цену жизни и ценность донорской крови, — отмечает Сергей Григоровский. 

Сергей Григоровский донор с 2011 года. В январе 2014 года он вступил в ряды Народного ополчения Крыма и стал участником Крымской Весны. С февраля 2014 года активно участвовал в подготовке референдума и был членом комиссии. Принял присягу Казаков России. Занимается патриотическим воспитанием подрастающего поколения, является одним из организаторов «Историко-патриотического клуба имени Руслана Кочубеева». С 2023 года с командой единомышленниками собирает гуманитарную помощь на СВО. Кровь сдаёт, и старший сын — Максим Григоровский.

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Поблагодарить достойных сынов своего Отечества вышли все сотрудники Центра крови. А координатор донорского движения города Ялта Екатерина Дёмина передала ребятам от Ялтинской городской общественной организации ветеранов и инвалидов войны, труда, военной службы и правоохранительных органов в подарок футболки «Армия России». А особо значимым подарком для них стали искренние стихотворения со словами благодарности и поддержки, написанные Ларисой Черкашиной и собранные с любовью подарки за ленточку.

Прием добровольных доноров крови в Ялтинском филиале ГБУЗ РК «Центр крови» по адресу г. Ялта, ул. Свердлова, 14 проводится с понедельника по пятницу с 8:00 до 13:00. При себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ и СНИЛС и огромное желание бескорыстно помогать людям.

По информации Екатерины Деминой

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

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