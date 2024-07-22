Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | В центре «Мой бизнес» подвели итоги обучающей программы по социальному предпринимательству
актуально в республике
В центре «Мой бизнес» подвели итоги обучающей программы по социальному предпринимательству
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В центре «Мой бизнес» подвели итоги обучающей программы по социальному предпринимательству

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 18:55 22.07.2024

В севастопольском центре «Мой бизнес» завершился трёхдневный онлайн-курс «Социальное предпринимательство: старт, инвестиции, масштабирование», прошедший в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». 45 участников узнали, как получить статус социального предпринимателя, оформить документы на грант, составить маркетинговую стратегию для увеличения потока клиентов для нового делового сезона. Также на обучении обсудили использование нейросетей для продвижения и масштабирование социального бизнеса по франчайзингу.

Бизнес социальных предпринимателей направлен не только на получение прибыли, но и на достижение общественно полезных целей. Тем, кто способствует решению социальных проблем граждан и общества в целом, доступны обучение и грантовая поддержка со стороны государства, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора центра «Мой бизнес» Наталию Борисову.

В рамках обучения обсудили и устойчивость социального бизнеса.

В процессе обучающей программы нам рассказали, как сделать социальный бизнес устойчивым с привлечением мер государственной поддержки – это поможет оформить идею и запустить свой первый социальный проект, – отмечает участник обучающей программы Константин Гончаров.

По завершении программы участники получили именные сертификаты о прохождении обучения, позволяющие им принимать участие в конкурсе на получение грантовой поддержки для социальных предпринимателей.

Узнайте больше:  Полиция Севастополя: идёт набор кандидатов на должности младшего и среднего начальствующего состава

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

Просмотры: 7

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: бизнес в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
бизнес в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.