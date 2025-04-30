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В центре Севастополя 1 и 9 мая будет организована бесплатная парковка
источник фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В центре Севастополя 1 и 9 мая будет организована бесплатная парковка

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 13:15 30.04.2025

Соответствующее решение было принято на заседании Правительства Севастополя в декабре прошлого года. Ранее бесплатная парковка была только по субботам и воскресеньям. Теперь же, согласно новому постановлению Правительства Севастополя, в центре города можно припарковаться бесплатно в нерабочие праздничные дни: 1, 2, 7 января, 23 февраля, 8, 18 марта, 1, 9 мая, 12, 14 июня и 4 ноября.

Все остальные условия и тарифы сохраняются и для центра города, и для Балаклавы:

  • на центральном кольце стоимость парковки составляет 35 рублей в час с 8 до 20 часов, в ночное время и по выходным парковка бесплатная;
  • в Балаклаве парковка стоит 50 рублей в час. С 1 мая по 30 сентября время платной парковки — с 8 до 22 часов, а с 1 октября по 30 апреля — с 8 до 20 часов. По ночам парковка бесплатная.
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Всего в городе есть две платные парковочные зоны: на центральном кольце (967 мест) и в Балаклаве (79 мест). Зоны платных парковок, стоимость, льготы и другие подробности можно найти на сайте.

Телефон горячей линии: +7 (978) 254-19-80.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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