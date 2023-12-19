В центре Севастополя открылась традиционная новогодняя ярмарка

Традиционная новогодняя ярмарка в Севастополе открылась на площади Нахимова и проспекте Нахимова.

Традиционно ярмарку открыли на площади Нахимова и на проспекте Нахимова возле дома № 4. Здесь 10 домиков, представлена продукция быстрого приготовления, чаи, узвар, глинтвейн. Возле ёлки есть кафе, также будет продаваться пряничная продукция, игрушки, сувениры и подарки. Домики на ярмарке празднично украшены, на территории есть новогодние инсталляции, гирлянды и другие украшения. Цены на ярмарке регулируются организаторами, предпринимателям рекомендуется сохранять минимальные торговые надбавки, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника управления потребительского рынка департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Ксению Казанджиеве.

На проспекте Нахимова также будут продаваться ёлочные игрушки от севастопольского производителя, подарки и сувениры.

Ярмарка будет открыта до 8 января 2024 года. Режим работы: с 11:00 до 23:00, в новогоднюю ночь до 04:00.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя