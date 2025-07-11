В центре Севастополя приводят в порядок дорожное покрытие около остановок

По поручению губернатора Севастополя Михаила Развожаева ГБУ «Севастопольский Автодор» восстановил асфальтобетонное покрытие на заездных карманах к остановкам общественного транспорта. Работы велись на площади Лазарева и улице Большая Морская.

К работам приступили с 9 на 10 июля. Дорожники работали в ночное время, чтобы не создавать препятствия дорожному движению. Верхние изношенные слои асфальтобетонного покрытия восстановили за две ночи.

Специалисты ГБУ «Севастопольский Автодор» фрезеровали деформированное покрытие и уложили два слоя асфальтобетона.

В результате обследования улично-дорожной сети города, помимо центра, выявлены и другие участки, где имеются подобные просадки асфальтобетонного покрытия. Это и в районе остановки «проспект Победы» и на улице Пожарова, проспекте Генерала Острякова. Колейность создается в тех местах, где регулярного проходит и останавливается крупногабаритная техника. Ежегодно в рамках содержания автомобильных дорог мы выявляем эти места и устраняем дефекты, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя главного специалиста отдела технического контроля и лаборатории ГКУ «Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя» Владислава Стадникова.

Устранение дефектов в районе остановочных пунктов идет планомерно и будет продолжаться до конца года.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя