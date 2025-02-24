В центре Севастополя упал беспилотник — повреждён многоквартирный дом

Наши военные дежурными силами РЭБ подавили БПЛА, он упал в районе проспекта Победы, – написал Развожаев в своем Telegram-канале.

По его данным, упавший дрон не имеет боевого заряда, по предварительной версии – это разведывательный беспилотник, который спустился на парашюте и поэтому его обнаружение было затруднено.

Сработали автоматические системы радиоэлектронной борьбы. По информации Спасательной службы Севастополя, незначительные повреждения получил только фасад многоквартирного дома. Никто из людей не пострадал, – сообщил губернатор.

Сейчас на месте падения работают спасатели, сотрудники полиции и Росгвардии.

источник: РИА Новости Крым