Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | ЧП в Крыму | В центре Севастополя упал беспилотник — повреждён многоквартирный дом
Новости Республики
В центре Севастополя упал беспилотник - повреждён многоквартирный дом
фото: © РИА Новости . Максим Блинов

В центре Севастополя упал беспилотник — повреждён многоквартирный дом

Опубликовал: КрымPRESS в ЧП в Крыму 21:35 24.02.2025

Разведывательный беспилотник упал в районе проспекта Победы в Севастополе в результате работы средств радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Наши военные дежурными силами РЭБ подавили БПЛА, он упал в районе проспекта Победы, – написал Развожаев в своем Telegram-канале.

По его данным, упавший дрон не имеет боевого заряда, по предварительной версии – это разведывательный беспилотник, который спустился на парашюте и поэтому его обнаружение было затруднено.

Сработали автоматические системы радиоэлектронной борьбы. По информации Спасательной службы Севастополя, незначительные повреждения получил только фасад многоквартирного дома. Никто из людей не пострадал, – сообщил губернатор.

Сейчас на месте падения работают спасатели, сотрудники полиции и Росгвардии.

источник: РИА Новости Крым

0 0 голоса
Оцените материал
Просмотры: 2 116

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: ЧП в Крыму

ЧП в Крыму
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x