В центре Севастополя упал беспилотник — повреждён многоквартирный дом

Наши военные дежурными силами РЭБ подавили БПЛА, он упал в районе проспекта Победы, – написал Развожаев в своем Telegram-канале.
По его данным, упавший дрон не имеет боевого заряда, по предварительной версии – это разведывательный беспилотник, который спустился на парашюте и поэтому его обнаружение было затруднено.
Сработали автоматические системы радиоэлектронной борьбы. По информации Спасательной службы Севастополя, незначительные повреждения получил только фасад многоквартирного дома. Никто из людей не пострадал, – сообщил губернатор.
Сейчас на месте падения работают спасатели, сотрудники полиции и Росгвардии.
источник: РИА Новости Крым
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