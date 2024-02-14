В центре Симферополя продолжается обрезка деревьев. Завтра будут перекрыты еще две улицы

Внимание! Временное ограничение движения в центре Симферополя.
В связи с проведением работ по обрезке зеленых насаждений с 07:30 до 00:00 часов 15.02.2024 будет ограничено движение на участках улиц Чехова (от улицы Турецкая до улицы Караимская) и Жуковского (от улицы Гоголя до улицы Маяковского), — сообщили в администрации крымской столицы.
Коммунальщики и городские власти просят жителей и гостей города заранее планировать свои маршруты.
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С тегами: транспорт в Крыму