В центре Симферополя продолжается обрезка деревьев. Завтра будут перекрыты еще две улицы

Внимание! Временное ограничение движения в центре Симферополя.

В связи с проведением работ по обрезке зеленых насаждений с 07:30 до 00:00 часов 15.02.2024 будет ограничено движение на участках улиц Чехова (от улицы Турецкая до улицы Караимская) и Жуковского (от улицы Гоголя до улицы Маяковского), — сообщили в администрации крымской столицы.