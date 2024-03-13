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В центре Симферополя снова обрезают деревья. Власти предупреждают, где не проехать и не припарковаться

В центре Симферополя снова обрезают деревья. Власти предупреждают, где не проехать и не припарковаться

Опубликовал: CrimeaPRESS в Транспорт Крыма 21:25 13.03.2024

По информации администрации Симферополя, в связи с проведением работ по обрезке зеленых насаждений с 7:30 до 00:00 часов 14 марта будет ограничено движение на участке улицы Долгоруковской (от ул. Жуковского до ул. Желябова).

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В центре Симферополя снова обрезают деревья. Власти предупреждают, где не проехать и не припарковаться

Кроме того (традиционно) возможны перебои с электроснабжением. Коммунальщики и городские власти просят жителей и гостей крымской столицы заранее планировать свои маршруты.

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