В центре Симферополя тушили пожар возле храма

В центре Симферополя вспыхнул пожар рядом с церковью Трех Святителей. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Крыму.

О возгорании стало известно в пятницу в 12:50. Изначально огонь охватил 50 «квадратов», к моменту локализации площадь пожара выросла в три раза. По состоянию на 14:25 пожар локализован на площади 150 квадратных метров. Работы по тушению пожара продолжаются, — сообщил врио заместителя начальника Главного управления МЧС России по Республике Крым Максим Сергиенко.

Сейчас с огнем борются 63 специалиста и 20 единиц техники.