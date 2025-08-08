Прямо сейчас:
В центре Симферополя тушили пожар возле храма

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 15:33 08.08.2025

В центре Симферополя вспыхнул пожар рядом с церковью Трех Святителей. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Крыму.

О возгорании стало известно в пятницу в 12:50. Изначально огонь охватил 50 «квадратов», к моменту локализации площадь пожара выросла в три раза. По состоянию на 14:25 пожар локализован на площади 150 квадратных метров. Работы по тушению пожара продолжаются, — сообщил врио заместителя начальника Главного управления МЧС России по Республике Крым Максим Сергиенко.

Сейчас с огнем борются 63 специалиста и 20 единиц техники.

источник: РИА Новости Крым 
