В центре Ялты по ночам могут выключать свет

27 и 29 апреля, а также 1 и 3 мая с 00 до 5 часов утра возможны ограничения электроснабжения потребителей в центре Ялты. Это плановый процесс ввода в эксплуатацию нового оборудования после реконструкции подстанции «Дарсан», – сказано в сообщении.

По данным компании, ограничения возможны на улицах Верхнедарсановская, Среднедарсановская, Нижедарсановская, Халтурина, Ореховая, Рабочая, Ленинградская, Садовая, Чкалова, Жадановского, Найденова, Мисхорская, Радужная, Кривошты, Спендиарова, Куйбышева, Макаренко, Черкасова, Киевская, Тимирязева, Григорьева, Крупской, Клары Цеткин, Комсомольская, Рузвельта, Игнатенко, Свердлова, Московская, Карла Маркса, Павленко, Загородная, Дарсановский въезд, Большевистская, Кедровая, Поселковая, Мусы Мамута, Мичурина, Османова, Энергетиков, в переулке Карпатском, по Южнобережному шоссе, а также в микрорайонах Васильевка, Аутка-2, Аутка-3.

Обновление подстанции повысит надежность и качество электроснабжения всего региона, подчеркивают на предприятии и просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.

На Южном берегу Крыма в 2025 году реконструировали транзитные линии электропередачи, чтобы избежать введения графиков аварийных отключений в период высоких летних нагрузок, сообщал ранее глава республики Сергей Аксенов.

