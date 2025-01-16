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В центре занятости "Работа России" в Севастополе открылось окно МФЦ для соискателей
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В центре занятости «Работа России» в Севастополе открылось окно МФЦ для соискателей

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 13:32 16.01.2025

В кадровом центре «Работа России» на улице Руднева, 40 начал работу специализированный пункт Многофункционального центра (МФЦ). Теперь соискатели работы могут получить необходимые документы и информацию, не выходя за пределы центра занятости.

Новое окно МФЦ предоставляет широкий спектр услуг, значительно упрощая процесс трудоустройства и экономя время. Здесь можно:

  • Получить направление на бесплатную юридическую помощь;
  • Зарегистрировать ИП или юридическое лицо;
  • Узнать о социальных пособиях и льготах;
  • Зарегистрироваться на портале Госуслуг;
  • Подать заявление в налоговую инспекцию или получить доступ к личному кабинету налогоплательщика;
  • Оформить ежемесячную выплату на первого ребенка и тд.
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Полный перечень услуг доступен по ссылке.

Окно МФЦ работает по вторникам и четвергам с 10:00 до 15:00. За дополнительной информацией можно обратиться по телефону: +7 (8692) 66-22-92.

Центр занятости «Работа России» приглашает всех желающих воспользоваться удобными и доступными услугами нового окна МФЦ.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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