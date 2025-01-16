В центре занятости «Работа России» в Севастополе открылось окно МФЦ для соискателей

Новое окно МФЦ предоставляет широкий спектр услуг, значительно упрощая процесс трудоустройства и экономя время. Здесь можно:

Получить направление на бесплатную юридическую помощь;

Зарегистрировать ИП или юридическое лицо;

Узнать о социальных пособиях и льготах;

Зарегистрироваться на портале Госуслуг;

Подать заявление в налоговую инспекцию или получить доступ к личному кабинету налогоплательщика;

Оформить ежемесячную выплату на первого ребенка и тд.

Полный перечень услуг доступен по ссылке.

Окно МФЦ работает по вторникам и четвергам с 10:00 до 15:00. За дополнительной информацией можно обратиться по телефону: +7 (8692) 66-22-92.

Центр занятости «Работа России» приглашает всех желающих воспользоваться удобными и доступными услугами нового окна МФЦ.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя