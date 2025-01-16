В центре занятости «Работа России» в Севастополе открылось окно МФЦ для соискателей

В кадровом центре «Работа России» на улице Руднева, 40 начал работу специализированный пункт Многофункционального центра (МФЦ). Теперь соискатели работы могут получить необходимые документы и информацию, не выходя за пределы центра занятости.
Новое окно МФЦ предоставляет широкий спектр услуг, значительно упрощая процесс трудоустройства и экономя время. Здесь можно:
- Получить направление на бесплатную юридическую помощь;
- Зарегистрировать ИП или юридическое лицо;
- Узнать о социальных пособиях и льготах;
- Зарегистрироваться на портале Госуслуг;
- Подать заявление в налоговую инспекцию или получить доступ к личному кабинету налогоплательщика;
- Оформить ежемесячную выплату на первого ребенка и тд.
Полный перечень услуг доступен по ссылке.
Окно МФЦ работает по вторникам и четвергам с 10:00 до 15:00. За дополнительной информацией можно обратиться по телефону: +7 (8692) 66-22-92.
Центр занятости «Работа России» приглашает всех желающих воспользоваться удобными и доступными услугами нового окна МФЦ.
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
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