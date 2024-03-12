В ЦРУ призывают ВСУ наносить «точечные удары по Крыму»

Интриги больше нет. Вся суть нынешних боевых действий со стороны ВСУ упирается только в одну формулу с «если»: США и коллективный Запад дают деньги – война продолжается, нет денег и нет поставок вооружения, боеприпасов – Киев капитулирует (как Папа Римский и говорил, «под белым флагом»). Возможны ли переговоры? Об этом чуть ниже. А пока – о том, что в Вашингтоне предельно цинично признают: США – чуть ли не единственная движущая сила этого военного противостояния. И вектор приложения этой силы – не поддержка Украины, а ослабление России. Так, намедни директор ЦРУ Уильям Бернс призвал Киев ударить по Крыму и Черноморскому флоту.

С новым пакетом помощи Украина сможет сама удержать фронт в 2024 — начале 2025 года. Украина сможет продолжить точечные удары против России. И речь не только о проникающих ударах по Крыму. Но также и по Черноморскому флоту России. С новым пакетом помощи Украина к концу 2024 — началу 2025 года сможет вернуть себе наступательную инициативу. И также сможет вести переговоры с позиции значительной силы, — заявил Бернс.

О! Прозвучало слово «переговоры». То самое слово, которое напрочь сегодня отвергает президент Зеленский (отсылка к его беседам с Эрдоганом). Оказывается, если из Вашингтона дадут команду, Киев проявит договороспособность. Но на условиях США. То есть задача – максимально ослабить Россию, спровоцировать невозможность продолжения СВО, заставить Кремль отказаться от новых территорий (и Крыма, кстати, тоже, то самое «возвращение к границам 1991 года»). Дальше – больше. Аппетит ведь во время еды приходит, и «горе побежденным». Вероятно в фантазиях руководства ЦРУ: отказ Москвы о ядерного арсенала, нарушение территориальной целостности страны, экономический крах, откат новосозданных «удельных княжеств» куда-нибудь на уровень феодального строя с системой внешнего управления (это когда посол США на Украине диктует президенту и правительству «незалежной» что и как делать сегодня, завтра, послезавтра)… Вот и сбылись мечты идиотов…

Но беда (США, в том числе) в том, что Украина сегодня-сейчас проигрывает. Все идет к глобальной катастрофе. Без американских денег она наступит уже в этом году. И в ЦРУ это признают.

Без дополнительных ассигнований, мне кажется, впереди — гораздо более мрачное будущее. Украина, вероятно, потеряет территорию, и, видимо, существенную территорию в 2024 году. В ходе битвы за Авдеевку украинским войскам пришлось поспешно отступать. Без дополнительной помощи в 2024 году будет еще больше новых «Авдеевок». И, мне кажется, это станет огромной исторической ошибкой для США, — признал директор ЦРУ Уильям Бернс.

Ранее Белый дом опубликовал проект бюджета на 2025-й финансовый год. Администрация президента США потребовала, чтобы Конгресс одобрил запрос на выделение 61,4 млрд. долларов помощи Украине. Итоговая сумма расходов на оборону США в 2025 году должна составить 850 млрд. долларов (на 34 миллиарда больше, чем в 2024-м году).