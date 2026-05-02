В туман и в снегопад на Ай-Петри заблудились шестеро детей и 11 взрослых

Сегодня днем в районе газопровода на горе Ай-Петри из-за неблагоприятных погодных условий — тумана и снегопада — заблудились 17 человек, из них шесть несовершеннолетних, — рассказали спасатели.

На помощь к туристам выехали сотрудники Ялтинского аварийно-спасательного отряда «Крым-Спас».

Поиски туристов по плато заняли около двух часов. Никто из них в медпомощи не нуждался, спасатели доставили их в поселок Охотничье к личному транспорту, — уточнили в МЧС.

1 мая на Ай-Петри выпал снег. Как уточнили в крымском гидрометцентре, высота снежного покрова на плато достигла 12 сантиметров.

В целом в первые дни мая полуостров окажется в тыловой части циклона, поэтому погода будет прохладной и дождливой, сообщали ранее синоптики.

При этом в МЧС делали экстренное предупреждение в связи с возможными заморозками в первые дни последнего весеннего месяца.

