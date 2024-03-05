В туристической отрасли Крыма дефицит кадров

Дефицит кадров в туристической отрасли Республики Крым составил около 200 тыс. человек. Об этом заявил председатель Крымской гостиничной ассоциации Сергей Маковей во время выступления на туристическом фестивале «По дороге на юг» в Волгограде.

Сегодня нехватка кадров у нас где-то порядка 200 тыс. сотрудников. Мы, когда пик [туристического сезона], — «зашиваемся», нам нужны люди — студенты, молодежь, — цитирует специалиста ТАСС.

Маковей отметил, что в Крыму работает 1,17 тыс. коллективных средств размещения для отдыхающих, в среднем регион принимает 5-6 млн туристов в год. Он добавил, что туристическая отрасль республики ждет молодые кадры, в том числе студентов, которые могут найти себе как временную работу на полуострове, так и остаться там на постоянное проживание.

источник: ТАСС