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В туристической отрасли дефицит кадров
фото: pikist.com

В туристической отрасли Крыма дефицит кадров

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:40 05.03.2024

Дефицит кадров в туристической отрасли Республики Крым составил около 200 тыс. человек. Об этом заявил председатель Крымской гостиничной ассоциации Сергей Маковей во время выступления на туристическом фестивале «По дороге на юг» в Волгограде.

Сегодня нехватка кадров у нас где-то порядка 200 тыс. сотрудников. Мы, когда пик [туристического сезона], — «зашиваемся», нам нужны люди — студенты, молодежь, — цитирует специалиста ТАСС

Маковей отметил, что в Крыму работает 1,17 тыс. коллективных средств размещения для отдыхающих, в среднем регион принимает 5-6 млн туристов в год. Он добавил, что туристическая отрасль республики ждет молодые кадры, в том числе студентов, которые могут найти себе как временную работу на полуострове, так и остаться там на постоянное проживание.

источник: ТАСС

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