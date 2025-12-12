В Тыловом — под Севастополем — обустроят остановки

В Тыловом по поручению губернатора Михаила Развожаева обустроят остановки. С соответствующей просьбой обратилась жительница села Анастасия Плюпа во время прямой линии губернатора. После прямой линии на место выехал директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Станислав Таматаев. Он встретился с жителями села и на месте разбирался с их проблемой.

Мы поручили ГБУ «Севастопольский Автодор» установить дорожные знаки, обозначающие остановку общественного транспорта. Сегодня уже эти работы выполнили. Сейчас мы эти места внесем в реестр остановочных пунктов и нанесем соответствующую дорожную разметку, чтобы здесь уже могли останавливаться автобусы. Параллельно мы занимаемся закупкой остановочных павильонов, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Станислава Таматаева.

После проведения закупочных процедур в селе Тыловое установят остановочные павильоны и организуют посадочные площадки. Эти работы планируется выполнить в первом квартале 2026 года. Кроме того, между остановочными пунктами обустроят пешеходный переход.

Нам представилась возможность лично задать вопрос Михаилу Владимировичу. Я позвонила на «горячую линию» и обозначила эту проблему. Прошло буквально несколько дней и у нас стоят соответствующие дорожные знаки, — поделилась Анастасия Плюпа.

В дальнейшем в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры рассмотрят возможность обустроить тротуары около новых остановочных пунктов.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя