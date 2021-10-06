В УЕФА презентовали логотип Евро-2024: Крым обозначен как часть Украины

УЕФА представил Крым частью Украины во время презентации логотипа чемпионата Европы по футболу 2024 года, который пройдет в Германии. Во время презентации была показана карта Европы, на которой контур Украины изображен вместе с Крымом в ее составе.

Интересно, что в очередной раз звучат лозунги: «Футбол объединяет», «Спорт – вне политики», а на деле… Как отметил Глава РК Сергей Аксёнов, спорт в очередной раз стал политическим инструментом.

УЕФА, вместо того, чтобы заниматься своими прямыми обязанностями и задачами, связанными с развитием футбола, идет на поводу у истерик Украины и антикрымских сил, подрывая тем самым свой собственный авторитет. Безусловно, это обстоятельство ни на что не влияет и ничего не меняет. Жаль только, что времена, когда спорт был вне политики, остались в прошлом, а известное изречение «спорт без границ» потеряло всякий смысл, — прокомментировал Сергей Аксёнов.

Член комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищев назвал картинку с «украинским Крымом» в презентации логотипа Евро-2024 проявлением русофобского настроения.

К сожалению, русофобское настроение добралось и до УЕФА. Уважаемая футбольная организация пренебрегает мнением граждан Крыма, которые давно сделали свой выбор. Два варианта: либо это сделано по незнанию, что маловероятно, либо они попросту не хотят ругаться с Украиной. Вы же знаете, как наши соседи начинают нервничать в подобной ситуации. На месте РФС подготовил бы письмо с объяснением ситуации. Если футбольные чиновники не знают, что Крым является территорией России, значит, надо поставить их в известность. Может, они по старинке живут и не читают новости? Или плохо знают историю? Ведь с момента присоединения прошло семь лет, — цитирует Свищева «Чемпионат» .

А вот спортивный комментатор Дмитрий Губерниев призвал не реагировать на «украинский Крым» на логотипе УЕФА..

Крым — это русская земля, что всем понятно. Они могут рисовать все что им угодно, хоть земные диски вместо шаров. Нарисовали — и пусть, на это не надо реагировать, нужно свой футбол развивать. Мы станем еще сильнее, а Крым — наш, — сказал Губерниев.