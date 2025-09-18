В Уфе прошел семинар, собравший методистов нотариальных палат﻿

В Уфе — Республика Башкортостан — состоялся семинар для методистов нотариальных палат субъектов РФ. Нотариальную палату города Севастополя представила методист нотариальной палаты Алина Волотова.

С приветственным словом к слушателям обратились Президент нотариальной палаты Республики Башкортостан Ирина Сухова, начальник Управления Минюста России по Республике Башкортостан Руслан Зубаиров, член Правления ФНП Мария Терехова и председатель Комиссии ФНП по методической работе Илья Радченко.

На семинаре обсуждались вопросы соблюдения требований статьи 5 Основ законодательства РФ о нотариате о предоставлении информации; проблемы и перспективы наследования цифровых активов; жилищные права членов семьи и третьих лиц; удостоверение решений общих собраний и единственных участников юридических лиц, актуальные изменения в законодательстве и другие.

Во второй день участники семинара подробно обсуждали изменения в корпоративном законодательстве и статус нотариуса в качестве работодателя, а также приняли участие в круглом столе.

Ежегодно семинар для методистов проводится Федеральной нотариальной палатой в целях повышения квалификации и возможностью обменяться опытом практического применения норм законодательства.

источник: Нотариальная палата города Севастополя

