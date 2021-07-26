 В Указе о «повышенной готовности» в Крыму – новые «исключения»

Несмотря на строгость «коронавирусных запретов» в Крыму время от времени делаются исключения-«поблажки». Чаще всего для проведения разовых массовых или спортивных мероприятий. Внесены очередные изменения в Указ о режиме «повышенной готовности»: детским делегациям региона разрешен выезд в Санкт-Петербург на всероссийский слет лучших учащихся России «Интеллектуальный Олимп», в Подмосковье — на робототехнические соревнования, а также в Краснодарский край — на «Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры».

Указ

Действие абзаца первого настоящего подпункта не распространяется на выезд делегации Республики Крым для участия во всероссийском слете лучших учащихся России «Интеллектуальный Олимп», который пройдет в период с 28 июля по 2 августа 2021 года в Санкт-Петербурге, в городе Пушкине на базе федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», на выезд делегации Республики Крым для участия во всероссийских молодежных робототехнических соревнованиях «Кубок РТК», которые пройдут в период с 24 по 29 августа 2021 года в городе Кубинке Московской области, — говорится в документе.

Также поправками разрешен выезд крымских команд для участия во всероссийском этапе спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» 2020/2021 учебного года, который пройдет в поселке Новомихайловском Туапсинского района Краснодарского края на базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения «Всероссийский детский центр «Орленок» с 5 по 25 сентября. Кроме того, запрет не будет распространяться на выезд команды Крыма для участия во всероссийском этапе спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» 2020/2021 учебного года, который пройдет в поселке Сукко Анапского района Краснодарского края с 6 по 26 сентября.

Ранее из-за роста заболеваемости в Крыму были ужесточены «коронавирусные ограничения». До 1 сентября запретили ночную работу общепита, кроме обслуживания навынос и доставки, проведение развлекательных мероприятий. Ограничена продажа билетов в театрах и кинотеатрах из расчета более чем 50% от вместимости залов. Рекомендовано вакцинировать от коронавируса работников сфер туризма и услуг.