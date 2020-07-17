В Украине осудили голосование в Крыму по поправкам в Конституцию

Верховная рада Украина приняла постановление с осуждением голосования в Крыму за поправки к Конституции РФ.

Верховная рада обратилась к парламентам иностранных государств с призывом осудить организацию голосования по поправкам в Конституцию РФ в Крыму. Соответствующее постановление было поддержано в пятницу 306 голосами депутатов при 226 необходимых. В своем заявлении Рада «выразила решительный протест» в связи с организацией голосования по поправкам в Крыму и поручила спикеру Рады «безотлагательно направить текст заявления в парламенты иностранных государств и международных парламентских организаций», чтобы они «дали правовую оценку действиям РФ, — сообщает ТАСС .