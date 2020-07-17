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В Украине осудили голосование в Крыму по поправкам в Конституцию

В Украине осудили голосование в Крыму по поправкам в Конституцию

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 16:05 17.07.2020

Верховная рада Украина приняла постановление с осуждением голосования в Крыму за поправки к Конституции РФ.

 

В Украине осудили голосование в Крыму по поправкам в Конституцию

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