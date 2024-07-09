В уникальном Музее языков мира в Крыму прошло масштабное обновление экспозиции

Коллекция пополнилась уникальными артефактами из разных уголков планеты. Среди них древние буддийские манускрипты на пальмовых листьях из Мьянмы, Таиланда и Индии, даосская священная нефритовая книга небес, говорящие барабаны из Африки и Папуа-Новой Гвинеи, китайская печатная машина, тибетские молитвенные барабаны, эфиопский пергаментный свиток-оберег на древнем языке геэз и многое другое. Кроме того, в музее появилась интерактивная карта всех языков планеты, а также рабочая звонница и модель оптического телеграфа – средства коммуникации на больших расстояниях первой половины 19 века. Расширился стенд русского языка и основная часть экспозиции, знакомящая посетителей с письменностями и различными гранями языкового многообразия планеты, — сообщили в пресс-службе Министерства курортов и туризма РК.

Музей языков мира стал официальным партнером Института языкознания РАН в области просвещения и получил статус социального предприятия.

Как отметил директор Института языкознания РАН, член Совета при Президенте РФ по русскому языку Андрей Кибрик, в музее всё сделано на высочайшем профессиональном уровне, с глубоким знанием разных областей современной лингвистики.

Создание музея является частной инициативой исследователя в области лингвистики Евгения Владимировича Гаврилова, став результатом многолетнего изучения языкового многообразия планеты и большого количества путешествий по всему миру.

Музей расположен в живописнейшем горном селе Зеленогорье (между Судаком и Алуштой). Время работы – с 10 до 18 без выходных.

источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК